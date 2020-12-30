Москва, , 14:09 — REGNUM В России негосударственным пенсионным фондам (НПФ) запретили привлекать посредников для заключения с гражданами договоров о переводе пенсионных накоплений. Соответствующий закон, направленный на защиту пенсионных накоплений граждан, подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Не допускается привлечение фондом посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения от имени фонда договоров об обязательном пенсионном страховании», — говорится в документе, опубликованном 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации,

Закон также содержит норму, предусматривающую право гражданина запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР.

Также законом усложняется процедура принятия заявления о досрочном переходе в НПФ через представителя на основании нотариальной доверенности. Для проверки подлинности нотариально удостоверенной доверенности Пенсионный фонд России будет направлять запрос нотариусу через единую информационную систему нотариата. В случае неподтверждения заявление застрахованного лица о переходе в НПФ оставят без рассмотрения.

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Напомним, на сегодняшний день граждане России могут менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, — Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд — один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон, направленный на защиту прав и законных интересов при выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию, был принят Госдумой РФ 16 декабря 2020 года, 25 декабря документ одобрил Совет Федерации РФ.

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