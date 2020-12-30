Ницца, Франция, , 12:29 — REGNUM Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози объявил о начале в городе вакцинации от COVID-19 раньше запланированного времени. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Le Figaro.

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«Сегодня в Ницце мы начинаем кампанию по вакцинации раньше положенного графика… У каждого города есть своя специфика. У нас есть граница с Монако, с Италией, в наш аэропорт ежедневно прилетают 20 рейсов… Все это привело к быстрому распространению коронавируса», — заявил Эстрози.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что правительство страны пока не собирается ужесточать меры по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, но готово продлить комендантский час в тех регионах, где вирус распространяется особенно быстро.

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