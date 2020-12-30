Гданьск, Польша, , 09:00 — REGNUM В одном из ночных клубов польского Гданьска планировали устроить вечеринку «Специальный рождественский тренинг», несмотря на запрет на подобные мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Организаторы оштрафованы на 30 тысяч злотых. Об этом передает Polskie Radio 24.

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»28 декабря городской суд Гданьска вынес постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч злотых в отношении гражданина, ответственного за организацию мероприятия «Специальный рождественский тренинг» в одном из ночных клубов. Планировалось, что в нем примет участие 213 человек. С просьбой о рассмотрении данного дела ранее в суд обратился Государственный окружной санитарный инспектор в Гданьске, до которого дошла информация о готовящейся вечеринке», — сообщил главный санитарный врач Польши Ярослав Пинкас.

По мнению судей, организация и ход этого мероприятия представляют собой нарушение положений Постановления Совета министров Польши от 21 декабря 2020 года, которые устанавливают ряд ограничений и запретов в связи с пандемией. Одним из них выступает запрет на проведение общественных праздничных мероприятий с большим числом людей.

Прокомментировал данный случай и министр здравоохранения республики Адам Недзельский. Он заявил, что подобные инициативы являются «крайней безответственностью». Также он призвал соблюдать законы.

«Правила созданы для защиты здоровья и жизни граждан нашей страны. Любые попытки избежать или игнорировать их недопустимы», — отметил он.