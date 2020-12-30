Сува, , 06:00 — REGNUM На Фиджи выявили трех зараженных коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно данным ведомства, всех зараженные прибыли на территорию Фиджи из-за границы. Коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина. Теперь инфицированные находятся в изоляторе больницы города Лаутока.

Всего на Фиджи с начала пандемии выявили 49 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них лишь 18 связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что последний раз случай локальной передачи вируса был зафиксирован 255 дней назад.