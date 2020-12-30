Сантьяго, , 02:37 — REGNUM Правительство Чили подтвердило выявление первого случая заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного впервые в Великобритании, сообщает пресс-служба чилийского кабмина.

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По его данным, гражданка Чили прибыла на территорию страны из испанского Мадрида. У него по прибытию в аэропорт выявили коронавирусную инфекцию.

«Она провела неделю в Лондоне, навещая своих родственников, и 23 декабря у нее подтвердили диагноз», — отметили в пресс-службе.

После дальнейших исследований выяснилось, что пациентка заражена британским штаммом коронавируса нового типа. В настоящее время заболевшая находится в больнице и получает необходимое лечение.