Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Портал Game Rant опубликовал список из пяти самых важных релизов видеоигр января 2021 года. Статья была опубликована 29 декабря на сайте издания.

Редакция особо отметила релизы The Medium (релиз состоится 28 января 2020 года) и Hitman 3 (20 января). Она также предложила геймерам обратить внимание на проекты Scott Pilgrim Vs. The World: The Game — Complete Edition (14 января), Cyber Shadow (26 января) и The Pedestrian (разработчики не назвали точную дату релиза, но сообщили, что игра должна выйти на консолях PlayStation в январе 2021 года).

Напомним, The Pedestrian вышла на ПК (Linux, Microsoft Windows) и Mac 29 января 2020 года. Она представляет собой игру-головоломку с боковой прокруткой.

