Лондон, , 20:56 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявлено 53 135 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 2 382 865 человек. Такие данные приводит 29 декабря правительство Соединённого Королевства.

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 414 пациентов с COVID-19, всего на сегодняшний день подтверждено уже 71 567 летальных случаев.

Напомним, в середине ноябре в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, распространяющийся более активными темпами. В связи с этим Россия наряду с другими странами приостановила авиасообщение с Соединённым Королевством. Накануне российские власти продлили действие этого решения до 12 января 2021 года.