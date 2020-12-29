Москва, 29 декабря 2020, 18:08 — REGNUM Зимние каникулы в московских школах будут продлены на одну неделю в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 29 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.
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"Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются на неделю — до 17 января 2021 года», — написал он.
Собянин отметил, что вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы.
«Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения», — добавил мэр.
Он уточнил, что данное решение принято в связи с ощутимым ухудшением эпидемической ситуации в декабре.
«Впереди новогодние праздники, которые объективно помогут замедлить распространение инфекции. Но, по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста», — отметил Собянин.
Для улучшения ситуации с коронавирусом «пауза должна продлиться дольше — не менее двух недель», подчеркнул он.
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