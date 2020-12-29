Москва, , 13:32 — REGNUM Получившие прививку от коронавирусной инфекции граждане России смогут с января 2021 года оформить специальные «паспорта вакцинированных». Об этом 29 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

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"Работает ресурс по внесению данных о пациентах, получивших коронавирусную инфекцию. Мы рассчитываем, что в январе на сайте госуслуг станет доступна функция получения паспорта вакцинированного в автоматическом режиме, зайдя в свой личный кабинет», — сказал Мурашко.

Также глава Минздрава РФ подчеркнул важность начала вакцинации пожилых людей, напомнив, что они входят в число наиболее уязвимых групп населения.

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