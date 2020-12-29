Москва, , 10:05 — REGNUM Российский аналог американского видеосервиса Zoom — сервис под названием «Сферум» — успешно опробован в школах Московской области. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил 29 декабря журналистам.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

Сервис разработан компанией «Ростелеком», название для него долго выбирали. «Сферум» — сфера ума, пояснил министр.

Кравцов добавил, что «Сферум» создан на основе всего имеющегося опыта, наработок, инфраструктуры, в том числе — видеонаблюдения на ЕГЭ. Эта работа — часть эксперимента по внедрению в школах РФ цифровой образовательной среды.

Эксперимент по внедрению «Сферума» расширят на 15 регионов, для школ программа будет бесплатной. При этом она надежно защищена от хакерских атак, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Кравцов рассказывал об отечественном аналоге Zoom, с которым свяжут сервисы соцсети «ВКонтакте».

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