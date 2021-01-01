Москва, , 14:13 — REGNUM В новогодние праздники самыми востребованными профессиями станут продавцы и кассиры. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом «Работа.ру». Такого мнения придерживаются свыше 42% участников опроса.

На кассе в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Более трети (36%) респондентов считают, что в новогодние каникулы популярной окажется профессия курьера, так как востребованность услуг доставки существенно возрастёт. 34% участников опроса отметили значимость доступности медицинских услуг и востребованность медработников.

Треть респондентов предположила, что в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23% опрошенных отметили, что популярность вырастет у аниматоров.

Также среди востребованных в новогодние праздники профессий респонденты назвали парикмахера, повара и кондитера, а также официанта и уборщика.

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Добавим, что участие в исследовании приняли свыше 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования компании интернет-рекрутмента HeadHunter, наиболее престижная профессия в России, по мнению жителей страны, — это программист (17%). Далее идут директор и топ-менеджер (13%), президент, инженер и врач (по 4%). Четвёртую строчку заняли депутаты и государственные служащие (3%).

При этом наименее престижными профессиями являются уборщик (17%), продавец (13%), дворник (12%) и учитель (4%).

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