Чанчунь, Китай, , 02:54 — REGNUM Зимний фестиваль подледной ловли стартовал на одном из крупнейших пресноводных озер Китая Цаган-Нур, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Ежегодное мероприятие официально стартовало 28 декабря после церемонии открытия, во время которой местные рыбаки и женщины молили о благословлении Матери-природы и использовали традиционную технику ловли для вылова первой рыбы.

Почти 10 тыс. туристов из страны и из-за ее пределов приняли участие в церемонии на льду замерзшего озера, даже несмотря на 20-градусные морозы.

Веками рыбаки и женщины, живущие близ озера в городе Сунъюань в провинции Цзилинь на северо-западе Китая, хранили и поддерживали свои традиции подледной ловли рыбы — вручную бурили отверстия в толстом льду и помещали сети под поверхностью льда. Эта техника занесена в список нематериального культурного наследия Китая на национальном уровне.

«На озеро Цаган-Нур добывается почти 1500 тонн рыбы каждый год. С улучшением экологии озера рыба стала жирнее», — отметил опытный рыбак Чжан Вэнь, который руководил церемонией открытия.

Во время фестиваля, который продлится до 28 февраля следующего года, будет проведен ряд культурных мероприятий, таких как наблюдение за рыбами и наблюдение за снегом.