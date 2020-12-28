Токио, 28 декабря 2020, 21:42 — REGNUM Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 из ЮАР впервые обнаружен в Японии, 28 декабря сообщает агентство Reuters.
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Министерство здравоохранения Японии заявило, что женщина в возрасте 30 лет, прибывшая в Японию 19 декабря, была инфицирована новым вариантом вируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии уже был обнаружен другой новый штамм коронавируса, из Великобритании.
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