Подгорица, , 18:59 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1 555 проведённых ПЦР-тестов, было выявлено 382 новых случая заражения коронавирусной инфекции, еще шесть человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 27 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из шести скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 80 лет, а самому младшему 53 года.

Отмечается, что общее количество выявленных новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 46 327, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 658 человек.