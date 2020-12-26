Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM В Свердловской области ещё 15 пациентов скончались от COVID-19. Эти данные приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе от ковида умерли уже 1424 человека. Их возраст и пол не называются. Также неизвестно число граждан, заразившихся коронавирусом, но скончавшихся от других заболеваний.

Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 48 892 ковид-пациента. Как сообщало ИА REGNUM, всего к 26 декабря на Среднем Урале выявили 56 568 заразившихся.