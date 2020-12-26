Ташкент, , 12:07 — REGNUM В Узбекистане смягчили наказание за клевету и оскорбления. Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым был подписан документ с соответствующими поправками, который был опубликован официальными средствами массовой информации республики и, таким образом, вступил в силу, сообщает 26 декабря Интерфакс.

Согласно принятым поправкам, за данное правонарушение из Уголовного кодекса республики исключили наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком на один год.

В пресс-службе верхней палаты парламента (сената) уточнили, что за клевету (в том числе в интернете) предусмотрен штраф от 200 до 500 базовых расчетных величин (БРВ) или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов.

Отметим, размер базовой расчетной величины в Узбекистане с 1 сентября 2020 года составляет 223 000 сумов или 1569 рублей согласно текущему курсу валют. Таким образом, размер штрафа будет колебаться в пределах от 233 800 рублей (200 БРВ) до 584 500 рублей (500 БРВ).

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