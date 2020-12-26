Симферополь, , 07:38 — REGNUM Медицинские отряды Южного военного округа (ЮВО) и Черноморского флота (ЧФ) завершают установку и наладку оборудования в мобильных госпиталях, развёрнутых в Симферополе и Ялте. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что военные медики экстренно развёрнутых в Крыму госпиталей начнут принимать первых пациентов с COVID-19 уже в ближайшее время.

Напомним, решение развернуть два мобильных госпиталя Минобороны в Крыму (каждый на 100 коек) было принято президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе главы Крыма и в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

Самолётами из Ростова-на Дону в Симферополь было переброшено 100 военных специалистов и около 100 тонн медицинского оборудования и материалов. В Ялту медицинский отряд ЧФ прибыл форсированным маршем из Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывшие в Крым самолётами военно-транспортной авиации из Ростова-на-Дону военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя и установке специального оборудования для помощи пациентам с диагнозом COVID-19.

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