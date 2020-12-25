Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Соединенные Штаты запретят въезд туристов из Великобритании, не имеющих отрицательного теста на коронавирус, 25 декабря сообщили Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

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Согласно заявлению CDC, ограничительные меры будут вводиться с 28 декабря. Тест на коронавирус должен быть сделан въезжающим не позднее, чем за 72 часа до поездки.

Частичные и полные закрытия границ в отношении Великобритании были сделаны десятками стран мира из-за нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в королевстве.

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