Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM Возглавляющий Екатеринбургскую митрополию РПЦ епископ Евгений (Кульберг) возведён в сан митрополита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе московской патриархии.

Епископ Евгений (Кульберг) Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церемония возведения провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл в домовом храме патриаршей резиденции Данилова монастыря.

«Это непростой регион, церковная жизнь тоже непростая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковленности и вообще невоцерковленные» — такую характеристику дал патриарх Свердловской области.

За митрополитом сохранили должность главы Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Екатеринбургской митрополии митрополит Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии.

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