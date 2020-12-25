Москва, , 13:01 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» предоставила выпускникам своих образовательных программ 2020 года доступ к уникальным коллекциям книг по бизнесу и саморазвитию двух крупных электронных библиотек. Это книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» и электронной корпоративной библиотеки «Alpina Digital». Возможность пользоваться уникальными ресурсами получили свыше 13 тысяч участников образовательных программ Мастерской управления, где в уходящем году было проведено около 40 образовательных программ и мероприятий.

Электронные библиотеки будут доступны слушателям до конца 2021 года из любой точки мира и на любом устройстве. Это несколько тысяч изданий, направленных на повышение личной эффективности, критическое мышление, лидерство, умение работать в команде и обучение тайм-менеджменту, управление проектами и эффективную коммуникацию.

Помимо самых популярных и полезных деловых книг и учебников по ключевым темам, выпускникам будут доступны и самые актуальные литературные новинки разных жанров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мастерская управления «Сенеж» — современный образовательный хаб президентской платформы «Россия — страна возможностей». Здесь проходят обучающие программы и мероприятия, направленные на развитие управленческих компетенций и навыков у молодых людей из всех регионов страны. Слушатели образовательных программ — активная молодежь, финалисты и победители конкурсов и проектов платформы, которых на сегодняшний день насчитывается 26. Также в числе участников программ — управленцы, госслужащие, прошедшие профессиональную подготовку. В 2020 году к ним присоединились активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, совместно с которым реализуется образовательная программа «Женщина-лидер».

По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной, доступ к электронным библиотекам с уникальными изданиями поможет слушателям углубить полученные в рамках образовательных программ знания и сделать их применение более целесообразным.

«Мы хотим, чтобы наши выпускники не просто учились всему подряд, а получали знания, необходимые для развития личности. Такие знания помогут усилить компетенции и навыки, которые можно будет сразу применить в жизни, и повысят личностную эффективность — это все так называемый принцип lifelong development — непрерывное образование. Наши выпускники — люди, которые осознанно пришли в Мастерскую управления «Сенеж», у них есть запрос на саморазвитие, что дает очень высокий практический результат после обучения. Они становятся более успешными, мы видим, как они меняются сами и меняют через проекты и инициативы, передачу своего опыта мир вокруг себя. Уникальные издания, к которым сейчас у наших слушателей есть доступ, как раз нацелены на реализацию принципа lifelong development», — рассказала Мария Афонина.

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), доступ к электронной библиотеке которого предоставлен выпускникам Мастерской управления, считают, что хорошие книги меняют людей, а они, в свою очередь, меняют мир вокруг себя. Издательство появилось в 2004 году, когда Игорь Манн, Михаил Иванов и Михаил Фербер решили издавать лучшие бизнес-книги на русском языке и отвечать своими именами за все, что делают.

«Когда-то Авраам Линкольн сказал: «Мой лучший друг — это человек, который даст мне книгу, которую я не читал». Мы как бизнес, как издательство стремимся стать таким другом для других компаний. В электронной библиотеке, которая теперь доступна всем выпускникам, — только самые смелые, сильные и современные книги по саморазвитию и бизнесу, проектной работе и коммуникациям. Это эксклюзивные новинки, известные бестселлеры, книги, которые изменили жизни тысячей людей, а вместе с ними, хочется верить, и сам мир — в лучшую сторону», — прокомментировал содиректор издательства МИФ Артем Степанов.

Слушателям также предоставлен доступ к более чем 3 тысячам книг самой полной коллекции авторитетных изданий по бизнесу и саморазвитию на русском языке — «Корпоративная библиотека «Alpina Digital». Она входит в издательскую группу «Альпина» — лидера рынка деловой литературы России с 1998 года.

«Уникальность корпоративной библиотеки «Alpina Digital» в том, что, помимо нескольких тысяч электронных книг на русском языке, в ней представлены сотни аудиокниг, более пятисот книг в кратком изложении (саммари), сотни курсов и обучающего видео. Чтобы выпускники совершенствовали свой английский, мы специально включили коллекцию новинок бизнес-литературы на английском языке. Если спросить, зачем мы это делаем, то скажу так: «Мы вдохновляем на развитие, чтобы вы действовали и жили полной жизнью», — отметил генеральный директор Alpina Digital Александр Лиманский.