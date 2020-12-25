Москва, 25 декабря 2020, 13:01 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» предоставила выпускникам своих образовательных программ 2020 года доступ к уникальным коллекциям книг по бизнесу и саморазвитию двух крупных электронных библиотек. Это книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» и электронной корпоративной библиотеки «Alpina Digital». Возможность пользоваться уникальными ресурсами получили свыше 13 тысяч участников образовательных программ Мастерской управления, где в уходящем году было проведено около 40 образовательных программ и мероприятий.
Электронные библиотеки будут доступны слушателям до конца 2021 года из любой точки мира и на любом устройстве. Это несколько тысяч изданий, направленных на повышение личной эффективности, критическое мышление, лидерство, умение работать в команде и обучение тайм-менеджменту, управление проектами и эффективную коммуникацию.
Помимо самых популярных и полезных деловых книг и учебников по ключевым темам, выпускникам будут доступны и самые актуальные литературные новинки разных жанров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мастерская управления «Сенеж» — современный образовательный хаб президентской платформы «Россия — страна возможностей». Здесь проходят обучающие программы и мероприятия, направленные на развитие управленческих компетенций и навыков у молодых людей из всех регионов страны. Слушатели образовательных программ — активная молодежь, финалисты и победители конкурсов и проектов платформы, которых на сегодняшний день насчитывается 26. Также в числе участников программ — управленцы, госслужащие, прошедшие профессиональную подготовку. В 2020 году к ним присоединились активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, совместно с которым реализуется образовательная программа «Женщина-лидер».
По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной, доступ к электронным библиотекам с уникальными изданиями поможет слушателям углубить полученные в рамках образовательных программ знания и сделать их применение более целесообразным.
В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ), доступ к электронной библиотеке которого предоставлен выпускникам Мастерской управления, считают, что хорошие книги меняют людей, а они, в свою очередь, меняют мир вокруг себя. Издательство появилось в 2004 году, когда Игорь Манн, Михаил Иванов и Михаил Фербер решили издавать лучшие бизнес-книги на русском языке и отвечать своими именами за все, что делают.
Слушателям также предоставлен доступ к более чем 3 тысячам книг самой полной коллекции авторитетных изданий по бизнесу и саморазвитию на русском языке — «Корпоративная библиотека «Alpina Digital». Она входит в издательскую группу «Альпина» — лидера рынка деловой литературы России с 1998 года.