Москва, , 12:18 — REGNUM Российские военнослужащие отдохнут 30 и 31 декабря. Выходными эти дни объявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 25 декабря.

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Личному составу вооруженных сил, отметил он, решено предоставить отдых 30 и 31 декабря. Вместо этого рабочими днями будут 26 декабря и 16 января.

Уходящий год был трудным, он не раз ставил перед военными серьёзные вызовы и испытывал на стойкость. Все много работали, в том числе на пределе возможностей, пояснил Шойгу.

Министр обороны поручил оформить решение о выходных днях установленным порядком и обеспечить необходимый уровень боевой готовности и воинской дисциплины в войсках.

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