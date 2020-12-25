Намвон, Южная Корея, , 12:37 — REGNUM В Южной Корее расследуют три предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или нет, будут известны через один-три дня.

Отмечается, что расследование проходит на ферме в городе Намвон провинции Чолла-Пукто, где выращивают порядка 13 тыс. уток, а на двух фермах в уезде Курё провинции Чолла-Намдо, где выращивают порядка 16 тыс. уток.

В связи с выявлением заразного вируса ветеринарные органы ограничили перемещение домашних птиц в радиусе 10 км от места обнаружения вируса.