Москва, , 11:29 — REGNUM За последние сутки в России выявили 29 018 носителей коронавируса. Об этом 25 декабря сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это на 917 случаев меньше, чем днём ранее, когда выявили 29 935 случаев заражения. Общее число выявленных носителей коронавируса достигло 2 992 706, из которых 2 398 254 человека уже выздоровели. Активных случаев заражения остаётся 540 793.

За сутки зафиксировано 563 летальных исхода. Всего от коронавирусной инфекции скончались 53 659 человек.