Бишкек, , 11:14 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 80 025, сообщили 25 декабря в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки в республике выявили 180 новых случаев заражения инфекцией. Лечение продолжают получать 2246 пациентов, в том числе 1358 — в медицинских учреждениях.

В крайне тяжелом состоянии остаются 67 пациентов, 368 — в тяжелом. Общее число выздоровевших пациентов достигло 74 177. За минувшие сутки выздоровели 307 человек. С начала пандемии от COVID-19 в Киргизии скончались 1340 человек.

Среди медицинских работников выявлено 4092 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3875 медика.

С середины ноября в Киргизии наблюдается постепенное снижение числа новых случаев заражения.