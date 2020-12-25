Симферополь, , 10:30 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом, об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 25 декабря в соцсетях.

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"За 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 84 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Крыму составляет 23 126, выздоровели 17 817 человек. Скончались 459 пациентов с COVID-19 за весь период пандемии, только за минувшие сутки зарегистрировано восемь смертей.