Москва, , 09:03 — REGNUM Граждане, которые привились против коронавирусной инфекции, могут стать донорами антиковидной плазмы, предназначенной для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Конечно, привитые люди могут быть донорами», — подчеркнул в беседе с ТАСС Гинцбург.

Однако, добавил, он предварительно необходимо проверить количество антител, так как известно, что со временем их количество в организме снижается.

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Напомним, что переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции является одним из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного SARS-CoV-2, при отсутствии вакцины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве, по данным на декабрь, насчитывается уже 7,5 тыс. доноров плазмы с антителами к COVID-19. Из них 972 человека (12,9%) сдавали кровь неоднократно. Один донор сдал плазму крови после заболевания COVID-19 11 раз.

Отмечается, что антитела в организме переболевшего COVID-19 человека сохраняются в течение нескольких месяцев. Донор без медицинских противопоказаний можно сдавать плазму до 20 раз в год с промежутком в две недели.

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