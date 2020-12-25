Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM Новый инфекционный стационар на 270 коек появится в Екатеринбурге, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей статье.

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Глава региона уточнил, что уже подготовлена вся необходимо проектно-сметная документация, пройдена госэкспертиза. Диспансер появится в рамках строительства второй очереди противотуберкулёзного диспансера.

В случае экстренной необходимости можно увеличить количество коек в стационаре до 500. В рамках медучреждения «предусмотрены реанимационные и хирургические мощности», передаёт «Областная газета».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 55 759 случаев заражения коронавирусом.

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