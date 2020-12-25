Шэньян, Китай, , 04:50 — REGNUM Два жилищных сообщества в столице провинции Ляонин городе Шэньяне на востоке Китая были признаны зонами среднего риска по COVID-19 после выявления новых случаев заболевания, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Оба сообщества расположены в районе Юйхун, где заболевшая женщина имела тесные контакты с другими людьми. У женщины, вернувшейся в Шэньян из Южной Кореи 29 ноября, был выявлен коронавирус спустя две недели медицинской изоляции.

То есть, во время нахождения ее на карантине, у нее не было никаких симптомов заболевания, а все тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Поэтому, после окончания изоляции, она была снята с карантина.

Пациент был переведен в специальную больницу для лечения, и в настоящее время проводится тестирование нуклеиновых кислот для тех, кто находится в близлежащих ключевых районах.