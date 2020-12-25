Пекин, , 04:17 — REGNUM Преждевременная смертность от основных хронических заболеваний снизилась в Китае, но вызовы, появившиеся в связи со старением населения и нездоровым образом жизни, остаются серьезными, сообщает агентство Синьхуа.

Уровень преждевременной смертности среди жителей Китая из-за сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, рака, хронических респираторных заболеваний и диабета составил 16,5% в 2019 году, что на два процентных пункта ниже показателя 2015 года, сказал заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения КНР Ли Бинь.

В Китае также наблюдается значительное снижение потерь рабочей силы, вызванных такими заболеваниями, заявил Ли.

Соответствующий доклад был основан на результатах национального опроса почти 600 млн китайцев в период с 2015 по 2019 год. Опрос был организован Национальной комиссией здравоохранения КНР и проведен китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, Национальным онкологическим центром и Национальным центром сердечно-сосудистых заболеваний.