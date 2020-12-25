Пекин, , 04:08 — REGNUM Китай значительно улучшил питание детей и подростков с 2015 года, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до шести лет упала ниже 7%, сказал заместитель главы комиссии Ли Бинь, цитируя доклад об условиях питания китайских граждан и развитии хронических заболеваний.

Более заметные изменения наблюдались в сельских районах, добавил он, где распространенность заболевания снизилась с 11,3% среди детей той же возрастной группы в 2015 году до 5,8% сегодня и с 4,7% до 2,2% среди детей в возрасте от шести до 17 лет.

Аналогичное улучшение было зарегистрировано в потреблении микроэлементов среди китайских несовершеннолетних, отметил Ли. Взяв в качестве примера анемию, Ли указал на то, что распространенность этого заболевания среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет сократилась до 6,1%, что значительно ниже показателя 2015 года.

Средний рост мальчиков и девочек в возрасте от 6до 17 лет увеличился соответственно на 1,6 см и 1 см по сравнению с уровнем 2015 года, сказал Ли, в то время как средний рост мужчин и женщин в возрасте от 18 до 44 лет вырос на 1,2 см и 0,8 см до 169,7 см и 158 см соответственно.