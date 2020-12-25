Банги, , 01:26 — REGNUM Решение прекратить огонь в одностороннем порядке на 72 часа приняли повстанцы из «Коалиция патриотов за перемены» в Центральноафриканской Республике (ЦАР), которые ведут вооруженное противостояние с правительственной армией, сообщает Agence France-Presse.

Заявление боевиков сделано в преддверии парламентских и президентских выборов в стране, запланированных на 27 декабря. Всего в повстанческую коалицию входят шесть группировок.

При этом боевики также призвали власти соблюдать временное перемирие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что часть миротворческих войск ООН будет переброшена из Южного Судана в ЦАР на два месяца из-за военного конфликта в республике.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН одобрил переброску миротворцев из Южного Судана в ЦАР