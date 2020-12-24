Асбест, Свердловская область, , 19:13 — REGNUM В городской думе Асбеста (Свердловская область) произошёл конфликт, который закончился побоями и порчей чужого имущества. Об этом сообщила депутат гордумы от КПРФ Наталья Крылова в Facebook.

По словам Крыловой, в ходе обсуждения проекта городского бюджета депутат-единоросс Дмитрий Александрин выкинул из окна телефон другого парламентария, а позже ударил саму Крылову.

Часть конфликта попала на видео, опубликованное на YouTube. Пострадавшие депутаты уже обратились в полицию. Крылова уточнила, что ей уже поставили диагноз: «ушиб мягких тканей лица», у Шабанова же тоже зафиксированы телесные повреждения, их тяжесть устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в декабре 2019 года, в думе Асбеста произошла потасовка. Инцидент завершился попыткой сместить спикера представительного органа власти.

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