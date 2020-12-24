Сараево, 24 декабря 2020, 17:03 — REGNUM Около 1200 беженцев из лагеря «Липа» в Боснии остались без жилья после крупного пожара, 23 декабря сообщает агентство Reuters.
По предварительной версии, лагерь в 25 км от Бихача подожгли сами мигранты, недовольные планами властей по его временному закрытию. Лагерь сгорел дотла за ночь.
Тысячи мигрантов ночевали у пепелища и в ближайшем лесу. Еврокомиссия призвала власти Боснии открыть для беженцев, оставшихся без крова, лагерь Бира в Бихаче.
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