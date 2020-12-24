Буэнос-Айрес, , 16:58 — REGNUM Самолет с первой партией из 300 тыс. доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину, сообщает 24 декабря РИА Новости.

Российская вакцина от коронавируса Министерство здравоохранения России

Самолет приземлился в международном аэропорту Эсейса.

Первую партию российской вакцины встречали премьер-министр Аргентины Сантьяго Кафьеро, министр здравоохранения Гинес Гонсалес, а также российский посол Дмитрий Феоктистов.

Ведущие СМИ Аргентины детально освещают это событие, в том числе в режиме трансляции.

Первыми вакцинацию должны пройти аргентинские медики, затем начнут прививать людей пожилого возраста, сотрудников спецслужб и полиции, а потом уже и остальных граждан страны. Всего правительство Аргентины намерено до марта 2021 года применить 10 млн доз российской вакцины.

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