Бразилиа, , 15:53 — REGNUM С 25 декабря Бразилия прекращает авиационное сообщение с Великобританией из-за того, что в Соединённом королевстве выявили новую разновидность коронавируса. Соответствующее распоряжение 24 декабря обнародовано в официальной печати.

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«Временно запрещаются международные перелеты в Бразилию, которые отправляются из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии или следуют через него», — говорится в опубликованном документе.

Кроме того, уточняется, что также временно отменяется разрешение на посадку на рейсы в Бразилию граждан других стран, которые отправляются из Великобритании и тех, кто был там в течение последних двух недель.

При этом бразильским гражданам и резидентам в случае, если они были в Великобритании на протяжении последних 14 дней, по возвращении в Бразилию нужно будет пройти двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за обнаруженной на территории Великобритании новой разновидности коронавируса Китай временно приостанавливает авиационное сообщение с данной страной.