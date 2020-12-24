Красноярск, , 15:34 — REGNUM Перерыв до 29 декабря 2020 года (до 13:45) объявлен в судебном заседании по иску Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

24 декабря состоялось судебное заседание по рассмотрению дела по иску к НТЭК о возмещении вреда, причинённого окружающей среде в результате крупного разлива нефтепродуктов.

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Были заслушаны доводы участвующих в деле лиц. Ответчик заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы по отбору проб для определения растворимости дизтоплива в воде.

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В судебном заседании был объявлен перерыв «в связи с необходимостью представления сторонами в дело дополнительных документов и изучения доказательств».

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального характера.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, «Норникель» — в 21,4 млрд рублей.

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