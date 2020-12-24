Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM В Ленинградской области от гриппа и ОРВИ в рамках Национального календаря прививок в 2020 году вакцинировали 62% населения, что составляет более 1,163 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря на заседании областного правительства сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это безусловно, абсолютный рекорд», — отметил чиновник.

Кроме того, еще 252,8 тыс. человек были привиты за счет средств работодателей Ленобласти.

«Это более чем в два раза больше, чем в обычной ситуации», — уточнил Вылегжанин.

Таким образом регион выполнил требования по диспансеризации населения.

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