Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Ленинградской области установлен печальный рекорд по летальным случаям от COVID-19. За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 14 смертей пациентов от последствий коронавирусной инфекции, сообщили 24 декабря в федеральном оперштабе. До этого пиковое число суточных смертей в Ленобласти не превышало семи случаев.

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Таким образом, с начала пандемии в Ленинградской области зарегистрирован 221 летальный случай от COVID-19. Также выявлено 22 224 инфицированных, из них 227 — за последние сутки. Из числа заболевших 20 014 человек выздоровели, в том числе 219 выписаны за прошедшие сутки.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин на заседании правительства региона 24 декабря заявил, что в настоящий момент в области развернуты и оснащены кислородом 3054 койки, в том числе 679 коек с ИВЛ. По данным на утро текущего дня, на них находятся 2398 пациентов. Из них 1284 пациента — с внебольничной пневмонией, 1114 — с подтвержденным диагнозом COVID-19, 130 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

«Свободный коечный фонд около 21%, чуть выше», — отметил чиновник.

В «красной зоне» в Ленобласти работают 887 медицинских работников — 220 врачей и 667 медработников других категорий.

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