Москва, , 09:58 — REGNUM При неправильном хранении салаты могут стать причиной тяжелого пищевого отравления, напомнили в преддверии новогодних праздников в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в салатах обычно смешивают продукты с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Кроме того, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, что ускоряет процессы размножения микробов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что дольше всего могут храниться салаты из маринованных, соленых и квашеных овощей (до 36 часов). В два раза меньше по времени (18 часов) хранятся незаправленные блюда из сырых овощей или фруктов, салатов с добавлением мяса, птицы, копченостей, а также винегретов из варёных овощей.

«Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным платформы фискальных данных «Такском», традиционное блюдо для новогоднего стола — салат «Оливье» — в 2020 году обойдётся жителям России на 7% дороже, чем в прошлом году. Так, на приобретение продуктов питания для приготовления порции традиционного блюда на семью из четырёх человек в этом году придётся потратить 355,6 рубля.

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