Абуджа, , 08:42 — REGNUM В профсоюзе, представляющем интересы преподавателей в Нигерии, объявили о приостановке девятимесячной забастовки. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Профсоюза сотрудников университетов.

Профессор Биодун Огуньеми сообщил корреспонденту ВВС, что профсоюз решил приостановить забастовку после достижения во вторник, 22 декабря, «конкретных договоренностей» с федеральным правительством.

Профессор Огуньеми сказал, что преподаватели вернутся в университеты с четверга, 24 декабря, но предупредил, что профсоюз возобновит забастовку, если правительство не выполнит соглашение о порядке возвращения к работе.

Напомним, что члены профсоюза требуют выполнения соглашения 2009 года, по которому предусматривается оснащение университетов оборудованием и повышение заработной платы преподавателей.

В профсоюзе заявили, что студентам разрешат вернуться в университеты после принятия мер по предотвращению распространения коронавируса.