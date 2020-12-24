Габороне, , 06:57 — REGNUM Власти Ботсваны решили ввести комендантский час на время рождественских праздников в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Мокветси Масиси в ходе телевизионного обращения к народу.

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"Я хочу вам сказать, что правительство приняло решение ввести комендантский час с 19:00 до 04:00 на период с 24 декабря по 3 января 2021 года, чтобы защитить народ от надвигающейся катастрофы», — заявил он.

По словам президента Ботсваны, неработающим жителям будет запрещено выходить из дома, за исключением походов за продуктами и к врачам. К настоящему времени в Ботсване выявили 13 622 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 11 147 пациентов, еще 38 с болезнью не справились и скончались.