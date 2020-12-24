Южно-Сахалинск, , 05:01 — REGNUM На Сахалине с начала пандемии выявили 14 707 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью уже 11 348 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при правительстве области.

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За последние сутки заражение лабораторно подтвердилось у 139 жителей региона (днём ранее — у 148). Ещё 114 человек были выписаны с выздоровлением. Находятся на лечении от COVID-19 3344 пациента.

За сутки на Сахалине скончался ещё один человек, у которого лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Жительница Углегорска шесть дней не обращалась за медицинской помощью. Спасти её медикам не удалось. С момента начала пандемии в островном регионе от COVID-19 умерли 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании выявлено два случая заражения ещё одним мутировавшим штаммом коронавируса, который был перенесён из Южно-Африканской Республики. Об этом заявил 23 ноября министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэттью Хэнкок.