Лондон, , 21:35 — REGNUM В Великобритании выявлено двух случая заражения ещё одним мутировавшим штаммом коронавируса, который был перенесён из Южно-Африканской Республики. Об этом заявил 23 ноября министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэттью Хэнкок.

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По его словам, новый вид коронавируса, получивший название 501. V2, «вызывает беспокойство, поскольку передаётся интенсивнее и мутировал сильнее ранее обнаруженного в Великобритании штамма».

Сообщается, что в связи с этим Великобритания приостанавливает авиасообщение с ЮАР, а возвращающиеся оттуда подданые Соединённого Королевства должны будут походить двухнедельный карантин.

Следует отметить, что накануне болгарский специалист-пульмонологАлександр Симидчиев заявил в эфире национального радио, что распространяющийся на территории Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен в Болгарии ещё в апреле текущего года.

При этом специалист заявил, что аналогичная мутация вируса в настоящее время существует также в Южной Африке.

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