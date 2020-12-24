Париж, , 03:16 — REGNUM Решение правительства Франции приостановить работу театров, музеев и кинотеатров одобрил Государственный совет республики из-за ситуации COVID-19, сообщается на сайте этого высшего консультативного органа страны.

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При этом в заявлении отмечается, что при улучшении эпидемиологической обстановки деятельность этих заведений должна быть вновь разрешена. Они будут закрыты как минимум до 7 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря руководитель фракции «Новые левые» в Национальном собрании Франции Валери Рабо призвала ограничить передвижение граждан между департаментами страны из-за коронавируса.

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