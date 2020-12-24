Рабат, , 03:12 — REGNUM Король Марокко Мухаммед VI намерен созвать заседание Комитета по Иерусалиму для изучения возможностей сохранения особого статуса города, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

По его данным, о своем намерении глава Марокко сообщил в письме президенту Палестины Махмуду Аббасу. Он подтвердил приверженность переговорам между палестинской и израильской сторонами, а также пообещал приложить все усилия для мирного урегулирования конфликта между странами.

Король Марокко добавил, что готов «продолжать защищать особый статус города Иерусалима, мечеть Аль-Акса, уважение к свободе религиозных обрядов для последователей трех монотеистических религий».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи заявил о готовности восстановить мирные отношения с Израилем. Также страны договорились о разрешении прямых перелетов между государствами.

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