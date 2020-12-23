Екатеринбург, 23 декабря 2020, 15:24 — REGNUM Свердловское управление Роспотребнадзора начало проверку в школе № 105 Екатеринбурга из-за сообщений об отравлении учащихся. Об этом в ведомстве сообщили журналистам.
Санврачи выехали в школу. Уже обнаружено, что в трёх случаях потребовалась помощь медиков пострадавшим детям, передаёт «Уралинформбюро».
В Роспотребнадзоре намерены оповестить общественность о результатах проверки в течение трёх дней.
Как сообщало ИА REGNUM, зимние каникулы в школах Свердловской области начнутся с 28 или 29 декабря 2020 года.
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