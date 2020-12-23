Москва, , 12:28 — REGNUM Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по спаду туристических поездок в 2020 году. Об этом 23 декабря рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Практически все страны в 2020 году в результате пандемии сосредоточились на внутреннем туризме, у кого-то это получилось сделать раньше, у кого-то позже, и Россия не стала исключением. Это стал основной источник дохода в 2020 году», — заявила Ломидзе.

Представитель отрасли привела данные по самым популярным туристическим направлениям внутри страны. Согласно ним, турпоток в Краснодарский край снизился на 33% с 17 млн в 2019 году до 11,5 млн в 2020. Московская область показала спад в 50: с 22,1 млн до 11,5 млн. Количество туристов по сравнению с прошлым годом в Москве сократилось с 25 до 7 млн или минус 72%. Количество поездок в Крым уменьшилось с 7,4 млн до 6,1 млн или на 18%. Число посещений Санкт-Петербурга обрушилось в пять раз — с 10 до 2 млн человек.

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