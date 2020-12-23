Саратов, , 12:52 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 23 декабря число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом возросло до 370 случаев. За сутки скончались еще семь человек. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и трое мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 55 до 73 лет. Лечение осложнялось несколькими сопутствующими заболеваниями, в числе которых инфаркт головного мозга, хронический панкреатит, артериальная гипертензия, сахарный диабет, псевдомембранозный колит и тромбоэмболия ветвей легочной артерии, язвенная болезнь 12-перстной кишки.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 23 декабря, коронавирус выявили у 33 143 человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Накануне заболел 261 саратовец. Всего выздоровели с начала пандемии 28 490 человек, за сутки — 198 пациентов.

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