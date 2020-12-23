Саратов, , 09:30 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 23 декабря, коронавирус выявили у 33 143 человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Накануне заболел 261 саратовец. Всего выздоровели с начала пандемии 28 490 человек, за сутки — 198 пациентов. Скончались за все время наблюдения 363 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Снова наибольшее число заболевших в возрасте старше 60 лет — 104 человека, от 50 до 59 лет — 58 пациентов, 15 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у девяти человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено в целом более 893,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев негодует, почему в регионе высокую долю заболевших коронавирусом по-прежнему занимают люди старше 60 лет. Эта категория граждан находится на самоизоляции. Получается, что ограничительные меры действуют только на бумаге? Значит, нужно усиливать контроль.

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