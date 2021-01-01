Москва, , 04:19 — REGNUM На 2021 год граждане России возлагают надежды и ожидают перемен к лучшему. 70% полагают, что для них год будет удачным и хорошим, 47% — для страны, и 40% — для мира в целом, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Новый год Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ушедшем 2020 году было больше плохого, чем от него ожидали, для 67%, для 21% опрошенных он был таким, как его ожидали. Для 7% в прошлом году было больше хорошего, чем они ожидали.

По мнению 41% опрошенных, Россия прошла испытания 2020 года скорее легче, чем большинство других стран. Согласны с тем, что так же, как и другие страны, — 35%, а 17% считают, что скорее тяжелее.

Телефонный опрос проведен в ноябре-декабре 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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